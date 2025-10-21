В Омской области женщина зарезала родственницу и сильно ранила сожителя

Жительница Большереченского района задержана по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. По версии следствия, 18 октября в деревне Кирсановка она нанесла ножевые ранения двум людям, один из которых скончался на месте.
Как сообщает СУ СК России по Омской области, после совместного распития спиртного 41-летняя подозреваемая нанесла удары ножом своему 57-летнему сожителю. Когда 39-летняя родственница попыталась остановить её, она получила смертельное ранение. Мужчина был госпитализирован и находится в реанимации.
По инициативе следствия женщину заключили под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее мы рассказывали, что лишь через год раскрылась ужасная правда о семье Меркушиных из Омска, исчезнувшей, как и Усольцевы из Красноярска.