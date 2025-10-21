«Ну, помру я в камере, кому легче будет?»: что говорил суду свекор Ирины Шевырёвой

«Уже через сутки он в корне меняет показания и говорит, что делал это по заданию Черкасина, которому это поручил мой сын Иван. Следователи говорят, что нашли что-то у него в облачном хранилище. Меня пытаются убедить в том, что Иван — плохой, что он это все устроил. Я в это не верю. Нас обоих задерживают, новая версия вообще полный бред — о том, что Булат собирался соблазнить мою сноху. А завтра, наверное, в новой версии я уже буду людоедом или голубым, который ест детей. Как задержали Черкасина? Из Московского РУВД ему позвонили и сказали задержать Булата. Зачем ему было его задерживать и выдавать сообщника-подчиненного, если он давал Булату приказы?» — сказал он.