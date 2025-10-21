«Ну, помру я в камере, кому легче будет?»: что говорил суду свекор Ирины Шевырёвой

«Киллера экстрадировали из Таджикистана, он во всем сознался».
Подозреваемого в нападении на супругу известного казанского бизнесмена Ирину Шевырёву, как стало сегодня известно «Татар-информу», экстрадировали в Россию и накануне арестовали. 30-летнему Рифату Султанову после зверского нападения удалось пересечь границу и сбежать в Таджикистан, однако благодаря совместной операции сотрудников МВД России и Таджикистана его задержали, а после посадили в СИЗО дожидаться окончания расследования.
Неделю назад Татарстан потрясла шокирующая видеозапись — 14 октября около гимназии № 94 на 34-летнюю Ирину Шевырёву с ножом набросился неизвестный мужчина в мотоциклетном шлеме. Как выяснилось позже, это был Рифат Султанов. Он нанес ей несколько ударов ножом, в том числе в шею. Следствие уверено: женщине удалось выжить только благодаря тому, что она активно сопротивлялась. Ее госпитализировали в реанимацию одной из больниц, спустя несколько дней стало известно, что она пришла в себя, — ее должны перевести из реанимации в отделение, но из-за полученных травм ей тяжело говорить и дышать.
Под подозрение следствия попали шесть человек. В групповом покушении на убийство подозревают мужа Ирины -Ивана Шевырёва, ее свекра Станислава Шевырёва. Оба известные в Казани бизнесмены, на сегодня оба работают в фирме «Волга-Автодор», когда-то именно Станислав Шевырёв основал эту фирму. В покушении на убийство обвиняют начальника службы безопасности «Волга-Автодора» Андрей Черкасина и его подчиненного — начальника смены охраны Булата Галлямова. Непосредственный исполнитель покушения — Рифат Султанов и его сообщник, который следил за Шевырёвой, Бурихон Хамидов, работали в «Волга-Автодор» неофициально.
Первым в СИЗО по ходатайству следователя очутился Андрей Черкасин, в минувшую субботу туда же на два месяца отправился Бурихон Хамидов, который пришел в полицию сдаваться с явкой с повинной. Подчиненному Черкасина — Булату Галлямову — в прошлую пятницу суд постановил продлить задержание на 72 часа из-за недостаточности доказательств. Однако сегодня суд принял как доказательство его причастности допрос Хамидова и отправил его под домашний арест.
На заседании также выяснилось, что Галлямов полностью признает вину в том, что занимался слежкой. Стоит отметить, что домашний арест у него будет проходить в квартире от государства, адрес которой не оглашается. Жить он там будет под охраной, так как проходит по программе защиты свидетелей.
Как оказалось, ранее Бурихон Хамидов и Булат Галлямов вместе играли в хоккей на любительском уровне. Оба выступали за команды Polistroy.net, «Татхимфарм» и «Белый Кремль». Какое-то время Галлямов даже был нападающим в команде МВД по РТ.
По причине недостаточности доказательств в прошедшую субботу мужу и свекру Ирины Шевырёвой меру пресечения не избрали. Им продлили задержание на 72 часа, вину оба категорически не признавали. Иван Шевырёв во время первого заседания настаивал, что спасти жизнь его супруге удалось в том числе благодаря своевременной помощи его и его отца. А когда объяснялся перед судом, не мог сдержать слез.
«Я ничего не совершал и никогда этого не признаю. Для меня это дело чести. Я сам пришел в Следственный комитет, меня никто не задерживал. Я смог явиться только на третий день, потому что полностью занимался здоровьем супруги. Уезжать не собираюсь, готов полностью сотрудничать. Дороже моей семьи ничего нет. Я невиновен, никаких доказательств моей причастности просто не может быть», — говорил он.
Тогда суд посчитал, что у следствия недостаточно доказательств, чтобы отправить Ивана Шевырёва в СИЗО. Завтра к обеду у него истекает срок задержания, и суду снова предстоит разбирать ходатайство следователя с новыми доказательствами о его содержании в СИЗО или под домашним арестом.
«Булат Галлямов меняет показания как перчатки ради своей безопасности».
Планировалось, что сегодня Советский суд Казани разберется с мерами пресечения сразу и для отца, и для сына — заседания должны были пройти с разницей в один час после обеда. Первым в очереди был свекор Ирины Станислав Шевырёв.
С прошлого заседания позиция сторон практически не изменилась: Шевырёв-старший настаивал на домашнем аресте, следователь же попросил арест на два месяца. В качестве нового доказательства он предоставил протокол допроса признавшего вину Галлямова.
«16 октября Шевырёва задержали, свою вину он не признал. Его вина подтверждается показаниями Галлямова и других свидетелей. Шевырёв, находясь на свободе, может помешать расследованию. Прошу заключить его под стражу на два месяца», — сказал следователь.
Прокуратура поддержала и заявила, что избрание более мягкой меры пресечения невозможно.
«Оставьте, пожалуйста, нас с сыном под домашним арестом. Я являлся по вызову следователей, мог сбежать, но не сделал этого. Мы не виноваты с сыном. У меня есть загранпаспорт, но я могу позвонить — его привезут к вам. Сдам его. Ну, помру я в камере, кому легче-то будет? Мне 55 лет, я болею, ваша честь, я прошу: оставьте меня и сына под домашним арестом. Я-то покрепче, посижу еще. Ваня в соседней камере сидел, плакал ночью. Нам даже разговаривать не дают», — сказал Станислав Шевырёв.
По словам Станислава Шевырёва, они с сыном попали «под раздачу» из-за Булата Галлямова. Он отметил, что показания Галлямова менялись уже несколько раз. Якобы сначала тот признал вину и рассказал на допросе, что за 15 тысяч рублей согласился следить за Ириной Шевырёвой. А потом сказал, что денег ему дал Черкасин и он же заказал убийство Ирины Шевырёвой.
«Уже через сутки он в корне меняет показания и говорит, что делал это по заданию Черкасина, которому это поручил мой сын Иван. Следователи говорят, что нашли что-то у него в облачном хранилище. Меня пытаются убедить в том, что Иван — плохой, что он это все устроил. Я в это не верю. Нас обоих задерживают, новая версия вообще полный бред — о том, что Булат собирался соблазнить мою сноху. А завтра, наверное, в новой версии я уже буду людоедом или голубым, который ест детей. Как задержали Черкасина? Из Московского РУВД ему позвонили и сказали задержать Булата. Зачем ему было его задерживать и выдавать сообщника-подчиненного, если он давал Булату приказы?» — сказал он.
Советский суд Казани отправил Станислава Шевырёва в СИЗО на два месяца. В ближайшее время меру пресечения изберут его сыну.