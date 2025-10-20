Адвокат: строительство укреплений в Курской области сорвали 80 подрядчиков

По версии следствия, летом 2023 года руководство корпорации заключило договор с «КТК сервис» на возведение фортификационных сооружений. Однако, как считает прокуратура, подрядчик был фиктивным, лишь создавал видимость работ и не вел реальной хозяйственной деятельности. В результате этих действий, по данным обвинения, было похищено более 152 млн рублей.