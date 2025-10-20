Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат: строительство укреплений в Курской области сорвали 80 подрядчиков

Защита бывшего руководства «Корпорации развития Курской области» и компании-подрядчика «КТК сервис» заявила, что в срыве строительства оборонительных рубежей виновата не одна фирма, а более 80.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Адвокат по делу о хищениях в курской «Корпорации развития» Александр Щербаков заявил, что более 80 подрядчиков не выполнили работы по строительству оборонительных сооружений. Об этом сообщает ТАСС.

Фигурантами дела о растрате в особо крупном размере являются бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, его заместители Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин, а также руководитель компании-подрядчика «КТК сервис» Андрей Воловиков.

По версии следствия, летом 2023 года руководство корпорации заключило договор с «КТК сервис» на возведение фортификационных сооружений. Однако, как считает прокуратура, подрядчик был фиктивным, лишь создавал видимость работ и не вел реальной хозяйственной деятельности. В результате этих действий, по данным обвинения, было похищено более 152 млн рублей.

Адвокат Александр Щербаков подчеркнул, что проблема была системной и не ограничивалась одним подрядчиком.

«Изначально было 22 организации, потом — 32, затем — 61, потом 76, в итоге 83 организации. Никто не смог сдать, потому что эту работу и не планировалось выполнить», — цитирует адвоката ТАСС.