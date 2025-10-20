«Тело мужчины с привязанными канализационными люками нашли в реке Мухавец». СК озвучил подробности жесткого убийства в Бресте, которое было совершено 24 года назад

СК раскрыл, как нашли убийц мужчины, чье тело с привязанными люками нашли в реке. Подробности БелТА рассказал заместитель начальника управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования центрального аппарата Следственного комитета Константин Главницкий.
По словам представителя ведомства, убийство в Бресте было совершено 2021 году. Он отметил, что тело мужчины с привязанными канализационными люками нашли в реке Мухавец. Личность мужчины установить не удалось, причины смерти осталась неясной (подробнее мы писали здесь).
— Раскрытие стало возможным благодаря полученной в 2024 году от сотрудников органов внутренних дел оперативной информации — к убийству могут быть причастны двое ранее судимых за разбой, — сообщил Константин Главницкий.
Он акцентировал внимание на том, что было решено детально изучить, а также отработать информацию. Изначально были получены данные о двух мужчинах, совершивших убийство в Бресте. Однако, обращает внимание замначальника, не было известно ничего: ни времени, ни места, ни обстоятельств.
Главницкий подчеркивает, что изучили круг общения фигурантов. Удалось установить, что они занимались разбойными нападениями, мошенничествами, которые связаны со сдачей квартир в наем.
— Таким образом, была выдвинута версия, что потерпевший также занимался махинациями со сдачей помещений, создавая «конкуренцию» подозреваемым. Установлена его личность. Оказалось, что он — гражданин России, — привел подробности представитель СК.
Он уточнил, что опытные следователи вместе с оперативниками по крупицам собирали доказательства вины фигурантов. После подозреваемые дали признательные показания. Замначальника отметил, что удалось выявить факты разбойных нападений, совершенных преступниками, которые до этого следствия не были известны.
— Оба впоследствии были осуждены на 24 и 23 года лишения свободы соответственно, — заметил Константин Главницкий.
