В Москве мужчина несколько раз ударил ножом росгвардейца

Мужчина в Москве несколько раз ударил ножом сотрудника Росгвардии, который остановил его, заподозрив в распространении наркотиков. Об этом в понедельник, 20 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Источник: РИА "Новости"

— По данным следствия, 19 октября 2025 года в Краснопахорском районе Новой Москвы сотрудником Росгвардии по подозрению в распространении наркотических средств был остановлен молодой человек. В ходе проверки документов фигурант напал на сотрудника правоохранительного органа и нанес ему несколько ударов ножом, а после скрылся с места происшествия, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

Правоохранителя госпитализировали, ему оказывается медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело.

В прошлом месяце мужчину, который при проверке документов напал на еще одного росгвардейца на западе столицы, отправили в СИЗО.

До этого похожий эпизод произошел на улице Маросейке в центре столицы. Там мужчина применил силу по отношению к полицейскому после сделанного ему замечания. Хулигана задержали и предъявили обвинение. На данный момент он находится под стражей.