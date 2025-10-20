В Москве мужчина несколько раз ударил ножом росгвардейца

— По данным следствия, 19 октября 2025 года в Краснопахорском районе Новой Москвы сотрудником Росгвардии по подозрению в распространении наркотических средств был остановлен молодой человек. В ходе проверки документов фигурант напал на сотрудника правоохранительного органа и нанес ему несколько ударов ножом, а после скрылся с места происшествия, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Правоохранителя госпитализировали, ему оказывается медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело.
В прошлом месяце мужчину, который при проверке документов напал на еще одного росгвардейца на западе столицы, отправили в СИЗО.
До этого похожий эпизод произошел на улице Маросейке в центре столицы. Там мужчина применил силу по отношению к полицейскому после сделанного ему замечания. Хулигана задержали и предъявили обвинение. На данный момент он находится под стражей.