В Москве мужчина несколько раз ударил ножом росгвардейца

— По данным следствия, 19 октября 2025 года в Краснопахорском районе Новой Москвы сотрудником Росгвардии по подозрению в распространении наркотических средств был остановлен молодой человек. В ходе проверки документов фигурант напал на сотрудника правоохранительного органа и нанес ему несколько ударов ножом, а после скрылся с места происшествия, — говорится в ведомственном Telegram-канале.