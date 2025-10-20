СК рассказал, как нашли убийцу бобруйского сторожа спустя 48 лет

Замначальника обратил внимание, что тогда личность преступника установить не удалось, но в места происшествия был изъят след пальца руки. Главницкий добавил, что в 2023 году след пальца руки был направлен на исследование в Россию. Удалось получить совпадение с жителем Бобруйска, который умер в 2017 году.