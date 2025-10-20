Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК рассказал, как нашли убийцу бобруйского сторожа спустя 48 лет

СК сообщил подробности, как искали и нашли убийцу бобруйского сторожа спустя 48 лет.

Источник: Комсомольская правда

СК рассказал, как нашли убийцу бобруйского сторожа спустя 48 лет. Подробности озвучил заместитель начальника управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования центрального аппарата Следственного комитета Константин Главницкий в интервью БелТА.

— Самый продолжительный промежуток времени между совершением преступления и его раскрытием — дело об убийстве сторожа бобруйской школы № 7 в ноябре 1976 года, — раскрыл подробности представитель ведомства.

Замначальника обратил внимание, что тогда личность преступника установить не удалось, но в места происшествия был изъят след пальца руки. Главницкий добавил, что в 2023 году след пальца руки был направлен на исследование в Россию. Удалось получить совпадение с жителем Бобруйска, который умер в 2017 году.

— При обыске в 2024 году жилья гражданина, у него нашли книги из школьной библиотеки, похищенные в день убийства. Скрупулезно изучив личность этого человека, было установлено, что он в 1977—1998 годах неоднократно совершал схожие хищения, — рассказал Константин Главницкий.

По его словам, таким образом были собраны доказательства, а в 2024 году дело прекратили по нереабилитирующим основаниям — по причине смерти лица, которое совершило преступление.

Ранее СК сообщил о 20 заявлениях жертв «могилевского лифтера» и подробностях расследования его дела: «Признал те эпизоды, которые уже были установлены, — новых фактов добровольно не сообщил».

Тем временем налоговая проверила ночные заведения Минска и выявила нарушения: «Выплата заработной платы в “конвертах”.

Кроме того, белорусские хирурги прооперировали подростка, пострадавшего от взрыва петард под Шкловом: «За три часа извлекли около полусотни осколков».