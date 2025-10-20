СК рассказал, как нашли убийцу бобруйского сторожа спустя 48 лет. Подробности озвучил заместитель начальника управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования центрального аппарата Следственного комитета Константин Главницкий в интервью БелТА.
— Самый продолжительный промежуток времени между совершением преступления и его раскрытием — дело об убийстве сторожа бобруйской школы № 7 в ноябре 1976 года, — раскрыл подробности представитель ведомства.
Замначальника обратил внимание, что тогда личность преступника установить не удалось, но в места происшествия был изъят след пальца руки. Главницкий добавил, что в 2023 году след пальца руки был направлен на исследование в Россию. Удалось получить совпадение с жителем Бобруйска, который умер в 2017 году.
— При обыске в 2024 году жилья гражданина, у него нашли книги из школьной библиотеки, похищенные в день убийства. Скрупулезно изучив личность этого человека, было установлено, что он в 1977—1998 годах неоднократно совершал схожие хищения, — рассказал Константин Главницкий.
По его словам, таким образом были собраны доказательства, а в 2024 году дело прекратили по нереабилитирующим основаниям — по причине смерти лица, которое совершило преступление.
