«Была найдена убитая малолетняя девочка со следами изнасилования». СК сообщил про самое старое нераскрытое убийство в Беларуси, случившееся в 1951 году

СК сообщил, что самое старое нераскрытое убийство в Беларуси произошло в 1951 году. Подробности БелТА рассказал заместитель начальника управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования центрального аппарата Следственного комитета Константин Главницкий.
— Самое старое нераскрытое убийство в остатке — 1951 года: в Бобруйском районе была найдена убитая малолетняя девочка со следами изнасилования, — привел подробности заместитель начальника.
Представитель Следственного комитета отметил, что указанное убийство проверяли как эпизод серийных преступлений по делу «витебского душителя» Геннадия Михасевича. Он уточнил, что речь идет про серию убийств и изнасилований в Витебской области в 1971 — 1985 годах.
