В Башкирии главу города обвинили в посредничестве во взятке

Как информирует региональный СК, фигурантам предъявлено обвинение в посредничестве при передаче взятки (пункт «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ). В материалах дела идет речь о размещении магазина по продаже цветов на одной из остановок общественного транспорта. Договор на установку НТО планировался к продлению на новый срок в нарушение требований, предъявляемых для заявления на конкурс, установили следователи. После обращения супруга предпринимательницы в правоохранительные органы фигурантов задержали.