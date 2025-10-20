Клиенты «Золотого яблока» сообщили о массовом сбое

Пользователи торговой сети «Золотое яблоко» в понедельник, 20 октября, пожаловались на проблемы с доступом к сайту. В частности, сейчас нет возможности зайти в свой кабинет.
По данным портала Downdetector, больше всего проблем с доступом к сервису наблюдается в Республике Татарстан и Башкортостане, а также в Санкт-Петербурге и Москве. 52 процента опрошенных указали на сбой в работе сайта, 29 процентов отметили проблемы с мобильным приложением, еще пять процентов респондентов пожаловались на некорректную работу личного кабинета. Всего за сутки поступило 145 жалоб.
В прошлый раз проблемы в работе сервисов «Золотого яблока» зафиксировали 8 марта. Из-за высокой нагрузки клиенты не могли оформить онлайн-заказы и отправить электронные подарочные карты-сертификаты. Позднее представители сети сообщили, что их приложение заработало в штатном режиме.
20 октября пользователи по всему миру сообщили о масштабных сбоях в работе зарубежных сайтов и приложений. Проблемы зафиксировали в том числе на портале британского банка Lloyds.