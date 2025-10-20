Клиенты «Золотого яблока» сообщили о массовом сбое

По данным портала Downdetector, больше всего проблем с доступом к сервису наблюдается в Республике Татарстан и Башкортостане, а также в Санкт-Петербурге и Москве. 52 процента опрошенных указали на сбой в работе сайта, 29 процентов отметили проблемы с мобильным приложением, еще пять процентов респондентов пожаловались на некорректную работу личного кабинета. Всего за сутки поступило 145 жалоб.