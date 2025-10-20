Войска Мьянмы заняли колл-центр, где удерживали граждан России

Как передает Eleven Media, с 17 октября в районе KK Park произошло шесть крупных столкновений с повстанцами. На территории колл-центра нашли 10 тел погибших и 16 единиц оружия, а также 30 приемников спутниковой связи Starlink. Там также находились почти 2,2 тыс. человек, которые работали в колл-центре.