Появились подробности пропажи туристки Захаровой в горах под Челябинском

Пропавшая в районе горы Большой Иремель путешественница Полина Захарова решила отделиться от остальной группы, понадеявшись на свой опыт в походах. Об этом в понедельник, 20 октября, сообщила глава пресс-службы поискового отряда «Лиза Алерт» Челябинской области Татьяна Кайзер.
По словам представительницы отряда, туристка посчитала, что другие походники идут слишком медленно, поэтому приняла решение двигаться отдельно от остальных.
— Сейчас сложно сказать, но это не та ситуация, что ее потеряли, она отделилась добровольно. Когда к вечеру ко времени обратной заброски в поселок группа спустилась, ее там не оказалось, — передает слова Кайзер ТАСС.
Спасатели ищут туристку с 18 октября. Исчезновение женщины заметили только по возвращении в лагерь. Погодные условия тогда была непростыми: на вершину спустился густой туман, и видимость была низкой. При этом Захарова является опытной путешественницей, которая умеет ориентироваться на местности.