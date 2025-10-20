Ричмонд
Появились подробности пропажи туристки Захаровой в горах под Челябинском

По словам представительницы отряда, туристка посчитала, что другие походники идут слишком медленно, поэтому приняла решение двигаться отдельно от остальных.

— Сейчас сложно сказать, но это не та ситуация, что ее потеряли, она отделилась добровольно. Когда к вечеру ко времени обратной заброски в поселок группа спустилась, ее там не оказалось, — передает слова Кайзер ТАСС.

Спасатели ищут туристку с 18 октября. Исчезновение женщины заметили только по возвращении в лагерь. Погодные условия тогда была непростыми: на вершину спустился густой туман, и видимость была низкой. При этом Захарова является опытной путешественницей, которая умеет ориентироваться на местности.