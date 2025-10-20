Ричмонд
Семья сбежавшей чеченки Баймурадовой заявила о непричастности к ее смерти

Семья сбежавшей 23-летней чеченки Айшат Баймурадовой, которую нашли мертвой на территории Армении, заявила о своей непричастности к ее смерти. Об этом в понедельник, 20 октября, сообщило ИА «Регнум».

Журналисты связались непосредственно с семьей Баймурадовой. В разговоре их заверили, что родственники к трагедии отношения не имеют.

По словам дяди девушки, семья узнала о пропаже «буквально позавчера» из социальных сетей и никакими подробностями, кроме общеизвестных, не располагает. Правоохранительные органы инициировали расследование, говорится в материале.

Айшат Баймурадова пропала 15 октября. По рассказам ее знакомых, она покинула Россию, спасаясь от домашнего насилия, однако и в Армении столкнулась с преследованием. Правозащитники отмечали, что перед исчезновением девушка встречалась с подругой, среди подписчиков которой в соцсетях были люди из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова.

