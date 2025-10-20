Семья сбежавшей чеченки Баймурадовой заявила о непричастности к ее смерти

Айшат Баймурадова пропала 15 октября. По рассказам ее знакомых, она покинула Россию, спасаясь от домашнего насилия, однако и в Армении столкнулась с преследованием. Правозащитники отмечали, что перед исчезновением девушка встречалась с подругой, среди подписчиков которой в соцсетях были люди из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова.