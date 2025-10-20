56 человек задействовано в поисках: закончился третий день розыска пропавшей на горе в Башкирии туристки

Как сообщает МЧС Башкирии, женщина отделилась от основной группы туристов и перестала выходить на связь. К настоящему моменту к поискам привлечена совместная группировка сил и средств Башкирии и Челябинской области общей численностью 56 человек и 18 единиц техники.