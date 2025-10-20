Ричмонд
56 человек задействовано в поисках: закончился третий день розыска пропавшей на горе в Башкирии туристки

Пропавшую на Большом Иремеле туристку ищут 56 специалистов.

На границе Башкирии и Челябинской области продолжаются масштабные поиски 43-летней Полины Захаровой из Челябинска. Она пропала 18 октября во время прохождения конкурса по покорению вершин Уральских гор.

Как сообщает МЧС Башкирии, женщина отделилась от основной группы туристов и перестала выходить на связь. К настоящему моменту к поискам привлечена совместная группировка сил и средств Башкирии и Челябинской области общей численностью 56 человек и 18 единиц техники.

В поисковых работах задействованы сотрудники МЧС, спасатели Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям, полиция, волонтеры и кинологи. Для обследования труднодоступной местности применяются беспилотные авиационные системы и квадроциклы. Также задействована кинологическая служба.

Силами поисково-спасательных отрядов уже обследовано 22 километра лесных троп вдоль реки Тыгын. На территории природного парка «Иремель» создан оперативный штаб, координирующий работу всех служб.