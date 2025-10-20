«Страна»: в Ирландии убили 17-летнего украинца из-за яичницы с беконом

В Ирландии убили 17-летнего украинца Вадима Давыденко, в совершении преступления подозревают его ровесника из Сомали, который жил по соседству в центре для несовершеннолетних беженцев, пишет украинское издание «Страна».
По его данным, инцидент произошел в Дублине 15 октября.
«По данным наших источников в полиции, ссора между молодыми людьми из Сомали и с Украины могла произойти из-за еды. Украинец готовил на завтрак яичницу с беконом, что возмутило сомалийца, который по религиозным убеждениям не употребляет свинину», — сообщил изданию ирландский журналист Стивен Хэнд.
По его словам, тогда сомалиец напал на украинца с ножом и убил его. Издание уточняет, что впоследствии он попытался атаковать еще одного человека, но получил отпор. Кроме того, сомалиец ранил сотрудницу центра, которая попыталась его остановить. Правоохранители прибыли на место происшествия, они задержали подозреваемого.
