«Страна»: в Ирландии убили 17-летнего украинца из-за яичницы с беконом

По его словам, тогда сомалиец напал на украинца с ножом и убил его. Издание уточняет, что впоследствии он попытался атаковать еще одного человека, но получил отпор. Кроме того, сомалиец ранил сотрудницу центра, которая попыталась его остановить. Правоохранители прибыли на место происшествия, они задержали подозреваемого.