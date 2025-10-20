Оставили одного дома: 4-летний малыш заживо сгорел в квартире в Волгограде

Жуткая трагедия на улице Бурейской в Дзержинском районе Волгограда: во время пожара в многоквартирном доме погиб 4-летний ребенок, которого взрослые оставили дома одного. Это случилось вечером 20 октября. Следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Как рассказали в СУ СКР по Волгоградской области, мальчик гостил у бабушки. Женщина ненадолго отлучилась на улицу, оставив ребенка одного в квартире, в это время начался пожар. Пожарные расчеты прибыли оперативно, но к этому моменту мальчик уже скончался. Не исключается версия с неисправной проводкой, но точную причину пожара выяснят с помощью экспертизы.
Ребенка спасти не удалось. ГУ МЧС по Волгоградской области.
Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная бригада. На кадрах, опубликованных МЧС, видно, что пожар случился на кухне.