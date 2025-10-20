Оставили одного дома: 4-летний малыш заживо сгорел в квартире в Волгограде

Как рассказали в СУ СКР по Волгоградской области, мальчик гостил у бабушки. Женщина ненадолго отлучилась на улицу, оставив ребенка одного в квартире, в это время начался пожар. Пожарные расчеты прибыли оперативно, но к этому моменту мальчик уже скончался. Не исключается версия с неисправной проводкой, но точную причину пожара выяснят с помощью экспертизы.