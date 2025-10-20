Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пользователи Telegram сообщили о масштабном сбое в работе мессенджера

Мессенджер Telegram столкнулся с масштабным сбоем, в результате которого пользователи потеряли возможность обмениваться сообщениями и медиафайлами. В проблемах при работе приложения убедился корреспондент Life.ru.

Источник: Life.ru

В мессенджере перестали открываться чаты, отправляться текстовые сообщения, а также загружаться изображения и видеозаписи.

Ранее Life.ru сообщал о крупном сбое серверов Amazon Web Services, который привёл к приостановке работы популярных онлайн-сервисов, включая Duolingo, Zoom, Perplexity и Snapchat, вызвав увеличение частоты ошибок и значительные задержки в их функционировании. В компании заверили, что технические специалисты активно работают над устранением неполадок и выяснением причин произошедшего инцидента.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.