Пользователи Telegram сообщили о масштабном сбое в работе мессенджера

Ранее Life.ru сообщал о крупном сбое серверов Amazon Web Services, который привёл к приостановке работы популярных онлайн-сервисов, включая Duolingo, Zoom, Perplexity и Snapchat, вызвав увеличение частоты ошибок и значительные задержки в их функционировании. В компании заверили, что технические специалисты активно работают над устранением неполадок и выяснением причин произошедшего инцидента.