Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области объявили опасноть атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он в своём Telegram-канале.

Жителей просят сохранять спокойствие и следить за новыми объявлениями от правительства области и МЧС России. Гусев добавил, что силы противовоздушной обороны готовы к отражению атаки.

Прошлой ночью система ПВО успешно уничтожила семь БПЛА над четырьмя регионами России. Три беспилотника перехватили над Крымом, два — над Брянской областью, и по одному сбили над Липецкой и Ульяновской областями.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше