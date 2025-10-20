В Воронежской области объявили опасноть атаки БПЛА

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он в своём Telegram-канале.
Жителей просят сохранять спокойствие и следить за новыми объявлениями от правительства области и МЧС России. Гусев добавил, что силы противовоздушной обороны готовы к отражению атаки.
Прошлой ночью система ПВО успешно уничтожила семь БПЛА над четырьмя регионами России. Три беспилотника перехватили над Крымом, два — над Брянской областью, и по одному сбили над Липецкой и Ульяновской областями.
