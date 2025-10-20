Ранившего ножом росгвардейца в Москве задержали

Ранее в главке сообщали, что 19 октября в Краснопахорском районе Новой Москвы сотрудником Росгвардии по подозрению в распространении наркотиков был остановлен молодой человек. В ходе проверки документов злоумышленник напал на правоохранителя и нанес ему несколько ударов ножом, а после скрылся с места происшествия. В результате сотрудник был госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.