Гладков заявил, что аварийные службы ликвидируют последствия ударов ВСУ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с заявлением, что аварийные службы продолжают ликвидацию последствий ударов со стороны украинских боевиков по объектам энергетики на территории региона.
«В результате восстановительных работ в Белгороде и Белгородском районе возникли временные перебои с электроснабжением. Наши энергетики работают над восстановлением», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По информации Гладкова, ранее сегодня ВС Украины с помощью беспилотников атаковали три муниципалитета Белгородской области.
Напомним, накануне ВСУ также атаковали трактор в поле у села Казинка Валуйского района. В результате нападения пострадал механизатор.