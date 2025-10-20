Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков заявил, что аварийные службы ликвидируют последствия ударов ВСУ

В Белгороде и Белгородском районе возникли временные перебои с электроснабжением.

Источник: Аргументы и факты

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с заявлением, что аварийные службы продолжают ликвидацию последствий ударов со стороны украинских боевиков по объектам энергетики на территории региона.

«В результате восстановительных работ в Белгороде и Белгородском районе возникли временные перебои с электроснабжением. Наши энергетики работают над восстановлением», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По информации Гладкова, ранее сегодня ВС Украины с помощью беспилотников атаковали три муниципалитета Белгородской области.

Напомним, накануне ВСУ также атаковали трактор в поле у села Казинка Валуйского района. В результате нападения пострадал механизатор.