Пропавшая при восхождении на Иремель туристка ушла в поход с неорганизованной группой

Челябинская туристка Полина Захарова, пропавшая в районе горы Большой Иремель, отправилась в поход в составе неорганизованной группы. Об этом сообщила руководитель пресс-службы поискового отряда «Лиза Алерт» в Челябинской области Татьяна Кайзер. По её слловам, группа могла быть собрана через соцсети.

Источник: Life.ru

18 октября женщина добровольно отделилась от группы во время восхождения на вторую по высоте вершину Южного Урала (1582 метра). Поисковые работы значительно осложняются сложными погодными условиями — в горной местности наблюдаются густой туман, снегопад и сильный ветер.

Спасатели продолжают поисковую операцию в труднодоступной местности на границе Башкортостана и Челябинской области.

Напомним, женщина отстала от группы во время подъёма к вершине, где планировала сделать фотографии для получения неофициального звания «Уральский барс», присваиваемого за покорение пяти ключевых вершин Урала. Ситуация осложнилась внезапным ухудшением погодных условий с образованием густого тумана на вершине. Отсутствие Захаровой было обнаружено только после возвращения основной группы в базовый лагерь. Несмотря на опыт путешественника и предыдущие восхождения на Иремель, в этот раз она не имела при себе необходимого снаряжения и запасов, оставленных у подножия.

