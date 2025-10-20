Пропавшая при восхождении на Иремель туристка ушла в поход с неорганизованной группой

Напомним, женщина отстала от группы во время подъёма к вершине, где планировала сделать фотографии для получения неофициального звания «Уральский барс», присваиваемого за покорение пяти ключевых вершин Урала. Ситуация осложнилась внезапным ухудшением погодных условий с образованием густого тумана на вершине. Отсутствие Захаровой было обнаружено только после возвращения основной группы в базовый лагерь. Несмотря на опыт путешественника и предыдущие восхождения на Иремель, в этот раз она не имела при себе необходимого снаряжения и запасов, оставленных у подножия.