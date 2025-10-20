Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опасность атаки БПЛА объявили в Тамбовской области

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Тамбовской области. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России.

Источник: Life.ru

«Внимание! “Воздушная тревога” — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)!» — говорится в сообщении.

Жителей просят соблюдать спокойствие и предупреждать о возможной опасности других граждан. При обнаружении БПЛА нужно покинуть опасную зону.

Этим же вечером опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Воронежской области. Силы противовоздушной обороны в обоих случаях находятся наготове.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше