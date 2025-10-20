Опасность атаки БПЛА объявили в Тамбовской области

«Внимание! “Воздушная тревога” — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)!» — говорится в сообщении.
Жителей просят соблюдать спокойствие и предупреждать о возможной опасности других граждан. При обнаружении БПЛА нужно покинуть опасную зону.
Этим же вечером опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Воронежской области. Силы противовоздушной обороны в обоих случаях находятся наготове.
