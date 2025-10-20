Ричмонд
В Энергодаре произошла авария на сетях, город остался без электроэнергии

Администрация Энергодара сообщила о работах по устранению аварийной ситуации на электросетях города.

Источник: Комсомольская правда

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без электричества из-за аварии, связанной с повышенной нагрузкой на сети.

«Произошло аварийное отключение городской электросети в связи с повышенной на нее нагрузкой. Специалисты работают над устранением аварийной ситуации», — говорится в сообщении администрации города.

Ранее сообщалось об отключении электричества в двух микрорайонах из-за перебоев в подаче энергии за пределами населенного пункта.

Власти Энергодара также призвали жителей минимизировать потребление электроэнергии после окончания работ и возобновления подачи электричества, избегая использования мощных электроприборов.

Ранее KP.RU сообщал, что в Ульяновской области произошел пожар на подстанции в результате атаки украинских беспилотников.