В Энергодаре произошла авария на сетях, город остался без электроэнергии

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без электричества из-за аварии, связанной с повышенной нагрузкой на сети.
«Произошло аварийное отключение городской электросети в связи с повышенной на нее нагрузкой. Специалисты работают над устранением аварийной ситуации», — говорится в сообщении администрации города.
Ранее сообщалось об отключении электричества в двух микрорайонах из-за перебоев в подаче энергии за пределами населенного пункта.
Власти Энергодара также призвали жителей минимизировать потребление электроэнергии после окончания работ и возобновления подачи электричества, избегая использования мощных электроприборов.
