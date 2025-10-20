Режиссера и оператора Сергея Политика зарезали около его дома

Кинорежиссера и оператора Сергея Политика 19 октября зарезали около его дома. Он вышел покурить, когда на него напали. Недавно постановщику исполнилось 56 лет. Об этом сообщила газета Aif.ru со ссылкой на его коллегу Владимира Стуканова.