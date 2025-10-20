Режиссера и оператора Сергея Политика зарезали около его дома

Кинорежиссера и оператора Сергея Политика 19 октября зарезали около его дома. Он вышел покурить, когда на него напали. Недавно постановщику исполнилось 56 лет. Об этом сообщила газета Aif.ru со ссылкой на его коллегу Владимира Стуканова.
— Погибший был абсолютно бесконфликтным человеком. Для коллег Политика его гибель стала шоком, — говорится в материале.
Сергей Политик — один из ярких представителей российской киноиндустрии. Его вклад в кинематограф отмечен многочисленными наградами, в том числе The Sound of Russia, призом «Лавр», специальным призом «Святой Анны» и призом Московского международного фестиваля рекламы.
Получив образование во Всероссийском государственном институте кинематографии, он начал свою карьеру как оператор. Работал над такими проектами, как сериал «Следствие», фильмы «Русская канарейка», «Щит Минервы», «Няньки», «Домовой».
Особый успех ему принес сериал «Закрытая школа», где его операторская работа получила высокие оценки. Политик как режиссер снял мини-сериал «Вернуть жизнь» для телеканала «Домашний».