Энергодар полностью остался без электричества

Электричество полностью пропало в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре после аварийного отключения городских сетей из-за повышенной нагрузки. Профильные эксперты уже приступили к работам, свет появится в домах в ближайшее время. Об этом в понедельник, 20 октября, сообщили в пресс-службе администрации населенного пункта.