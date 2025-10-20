Энергодар полностью остался без электричества

Электричество полностью пропало в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре после аварийного отключения городских сетей из-за повышенной нагрузки. Профильные эксперты уже приступили к работам, свет появится в домах в ближайшее время. Об этом в понедельник, 20 октября, сообщили в пресс-службе администрации населенного пункта.
— Очень важно минимизировать потребление электроэнергии. Скачки напряжения могут быть незаметны ввиду наличия дома стабилизаторов, но ситуация серьезная, — передает Telegram-канал «Энергодарский связной».
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отметил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции с точки зрения ядерной безопасности очень нестабильна.
Директор станции по коммуникациям Евгения Яшина рассказала, что ЗАЭС перевели на резервное питание от дизельных генераторов из-за отключения последней внешней линии энергоснабжения «Днепровская», от которой она работала.
Президент России Владимир Путин заявил, что допускает трехстороннее сотрудничество России, США и Украины на ЗАЭС. Он отметил, что представители Москвы уже обсуждали этот вопрос с коллегами из Вашингтона.