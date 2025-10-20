Бультерьер без намордника и поводка напал на ребенка в Москве

Бультерьер без поводка и намордника покусал ребенка в Москве. Об этом сообщили в эфире выпуска новостей на федеральном канале, после чего Следственный комитет приступил к проверке инцидента. Об этом в понедельник, 20 октября, рассказали в пресс-службе ведомства.
— В эфире новостного выпуска на федеральном телеканале сообщалось, что в Москве собака породы бультерьер без поводка и намордника напала на ребенка и укусила его. Хозяин собаки скрылся, а несовершеннолетнему помогли прохожие. По данному факту в органах внутренних дел возбуждено уголовное дело, — говорится в публикации.
О подробностях нападения собаки и о решении, принятом ведомством в результате, доложат в центральный аппарат СК. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил это руководителю ГСУ СК России по Москве Дмитрию Беляеву.
Летом несовершеннолетний ребенок пострадал от укусов немецкой овчарки в Новой Москве. У шестилетнего мальчика зафиксированы рваные раны рук, тела и головы.