Бультерьер без намордника и поводка напал на ребенка в Москве

Бультерьер без поводка и намордника покусал ребенка в Москве. Об этом сообщили в эфире выпуска новостей на федеральном канале, после чего Следственный комитет приступил к проверке инцидента. Об этом в понедельник, 20 октября, рассказали в пресс-службе ведомства.