В Энергодаре произошло отключение электросети из-за повышенной нагрузки

В Энергодаре произошел перебой в электроснабжении из-за перегрузки электросетей. Ремонтные бригады занимаются устранением последствий аварии. Городская администрация, расположенная рядом с Запорожской атомной электростанцией, обратилась к жителям с просьбой снизить потребление электроэнергии после возобновления подачи.
Ранее сообщалось, что два района города остались без электричества в результате отключения за пределами населенного пункта.
В официальном заявлении говорится, что аварийное отключение произошло из-за возросшей нагрузки на городскую энергосистему. Специалисты прилагают усилия для скорейшего восстановления электроснабжения.
«Обращаем внимание, что, как только появится электричество, необходимо сократить использование мощных электроприборов (обогреватели, бойлеры, стиральные машины, электрочайники и другие», — говорится в сообщении.
Администрация предупреждает, что скачки напряжения могут быть не замечены из-за наличия стабилизаторов, но тем не менее, ситуация требует внимания.
Также жителей предостерегли от использования лифтов, подчеркнув, что это может быть небезопасно.