Водитель грузовика отвлекся от дороги и врезался в осветительную мачту в Минске

Авария случилась сегодня около 17.40. За рулем был 42-летний мужчина. Грузовой автомобиль МАЗ двигался по проспекту Жукова. По предварительной информации, водитель отвлекся от управления транспортным средством и наехал на бордюрный камень. Грузовик выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту.