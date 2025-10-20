Водитель грузовика отвлекся от дороги и врезался в осветительную мачту в Минске

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель грузовика отвлекся от управления и совершил ДТП. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария случилась сегодня около 17.40. За рулем был 42-летний мужчина. Грузовой автомобиль МАЗ двигался по проспекту Жукова. По предварительной информации, водитель отвлекся от управления транспортным средством и наехал на бордюрный камень. Грузовик выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту.
«В результате ДТП никто не пострадал, транспортное средство получило механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска», — сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. -0-