Водитель грузовика отвлекся от дороги и врезался в осветительную мачту в Минске

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель грузовика отвлекся от управления и совершил ДТП. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария случилась сегодня около 17.40. За рулем был 42-летний мужчина. Грузовой автомобиль МАЗ двигался по проспекту Жукова. По предварительной информации, водитель отвлекся от управления транспортным средством и наехал на бордюрный камень. Грузовик выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту.

«В результате ДТП никто не пострадал, транспортное средство получило механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска», — сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. -0-