В нескольких районах Пензенской области объявили план «Ковер»

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. План «Ковер» объявлен в нескольких районах Пензенской области на фоне опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Источник: © РИА Новости

Ранее глава региона сообщал об опасности атаки БПЛА на территории области.

«Над рядом районов области введен план “Ковер”, — написал Мельниченко в своем Telegram-канале.

