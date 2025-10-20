«Хаммеры» всмятку: колонна армии США попала в ДТП в Польше

Колонна американской военной техники попала в серьезное ДТП в Польше. В понедельник вечером на автомагистрали А2 в Великопольском воеводстве микроавтобус столкнулся с двумя военными автомобилями Hummer армии США. В результате аварии пострадали трое американских военнослужащих и водитель гражданского микроавтобуса, сообщает RMF FM.
Инцидент произошел около 19:00 по местному времени на 132-м километре трассы в направлении Варшавы, в районе населенного пункта Высочка. На место происшествия были немедленно направлены многочисленные силы спасателей, включая семь расчетов пожарной службы, а также военная жандармерия.
«Пострадали трое американских солдат и водитель автобуса», — подтвердила в своем сообщении Воеводская комендатура Государственной пожарной службы в Познани, опубликовав фотографии с места событий.
В результате столкновения один из «Хаммеров» получил серьезные повреждения, а микроавтобус вылетел за пределы проезжей части. Все пострадавшие были госпитализированы. Движение по трассе в сторону Варшавы было на несколько часов серьезно затруднено.