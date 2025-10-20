«Хаммеры» всмятку: колонна армии США попала в ДТП в Польше

Инцидент произошел около 19:00 по местному времени на 132-м километре трассы в направлении Варшавы, в районе населенного пункта Высочка. На место происшествия были немедленно направлены многочисленные силы спасателей, включая семь расчетов пожарной службы, а также военная жандармерия.