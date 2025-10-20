Семью заблудившихся в горах туристов спасли в Башкирии

В Белорецком районе спасатели нашли семью из Оренбурга — двоих взрослых и ребенка, которые заблудились во время похода к хребту Инзерские Зубчатки. Путешественники отстали от своей туристической группы, которая не зарегистрировала свой маршрут в МЧС. Об этом в воскресенье, 19 октября, сообщили в пресс-службе Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.