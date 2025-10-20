Ричмонд
Семью заблудившихся в горах туристов спасли в Башкирии

В Белорецком районе спасатели нашли семью из Оренбурга — двоих взрослых и ребенка, которые заблудились во время похода к хребту Инзерские Зубчатки. Путешественники отстали от своей туристической группы, которая не зарегистрировала свой маршрут в МЧС. Об этом в воскресенье, 19 октября, сообщили в пресс-службе Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

Спасателям из поселка Тирлянский потребовалось менее суток, чтобы найти и спасти людей, которые находились в охотничьей сторожке.

— В Белорецком районе двое взрослых с ребенком ушли на Инзерские зубчатки. К счастью, все были найдены и в медицинской помощи не нуждались. Потерявшиеся из Иглинского и Белорецкого районов были найдены спасателями Госкомитета РБ по ЧС, — говорится в сообщении.

Другие участники похода разъехались, не дождавшись пропавших, а установить связь с ними было невозможно из-за отсутствия сотовой связи в горах, передает сайт Госкомитета.

Другой случай произошел с жительницей Челябинска. Она отправилась в горы Башкирии без снаряжения и пропала. Ее разыскивают уже на протяжении трех дней.