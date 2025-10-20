В Польше колонна армейских автомобилей ВС США столкнулась с микроавтобусом

В Великопольском воеводстве Польши на автостраде А2 произошло столкновение колонны американских военных автомобилей Hummer с микроавтобусом. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM.
В результате аварии пострадали трое американских военнослужащих и водитель микроавтобуса.
Из-за происшествия на трассе возникли серьёзные затруднения в движении, спасательные и дорожные службы были вынуждены перекрыть как минимум одну полосу в направлении Варшавы. На месте ДТП продолжают работать правоохранительные органы и экстренные службы.
Ранее стало известно, что в аэропорту «Ла-Гуардия» в Нью-Йорке произошло столкновение двух самолётов. Как минимум один человек пострадал.