В Польше колонна армейских автомобилей ВС США столкнулась с микроавтобусом

В результате инцидента есть пострадавшие.

Источник: Аргументы и факты

В Великопольском воеводстве Польши на автостраде А2 произошло столкновение колонны американских военных автомобилей Hummer с микроавтобусом. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM.

В результате аварии пострадали трое американских военнослужащих и водитель микроавтобуса.

Из-за происшествия на трассе возникли серьёзные затруднения в движении, спасательные и дорожные службы были вынуждены перекрыть как минимум одну полосу в направлении Варшавы. На месте ДТП продолжают работать правоохранительные органы и экстренные службы.

Ранее стало известно, что в аэропорту «Ла-Гуардия» в Нью-Йорке произошло столкновение двух самолётов. Как минимум один человек пострадал.