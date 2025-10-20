МЧС: в поисках пропавшей в Башкирии туристки обследовали 22 км лесных троп

В Башкирии продолжаются поиски туристки из Челябинска, исчезнувшей в окрестностях горы Иремель. Для обнаружения пропавшей, отделившейся от группы 18 октября, спасатели, добровольцы и полицейские прочесали 22 километра лесных дорог. Информация об этом поступила из Telegram-канала республиканского управления МЧС.