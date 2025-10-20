МЧС: в поисках пропавшей в Башкирии туристки обследовали 22 км лесных троп

В Башкирии продолжаются поиски туристки из Челябинска, исчезнувшей в окрестностях горы Иремель. Для обнаружения пропавшей, отделившейся от группы 18 октября, спасатели, добровольцы и полицейские прочесали 22 километра лесных дорог. Информация об этом поступила из Telegram-канала республиканского управления МЧС.
Трудности в проведении поисковой операции обусловлены неблагоприятными метеоусловиями: густым туманом, снегопадом и штормовым ветром.
Согласно сообщению, поисково-спасательные команды, сотрудники полиции и волонтеры обследовали 22 км лесных троп вблизи реки Тыгын. В общей сложности, в поисковых мероприятиях задействовано 56 человек и 18 единиц техники. Поисковые работы ведутся непрерывно.
В поисковой операции участвует объединенная группа специалистов из Башкирии и Челябинской области. Используются беспилотники МЧС России, квадроциклы и кинологи. На территории природного парка «Иремель» развернут оперативный штаб.
Гора Большой Иремель, высотой 1 582 метра, является второй по величине вершиной Южного Урала. Она находится в северо-восточной части Белорецкого района Башкирии, а ее северо-западные склоны заходят на территорию Катав-Ивановского района Челябинской области.