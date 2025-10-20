Подростки получили условные сроки за хулиганство на станции «Орехово-Зуево»

«Двое подростков осуждены за хулиганство в электропоезде. Орехово-Зуевский городской суд Московской области рассмотрел уголовное дело в отношении двоих несовершеннолетних жителей города Орехово-Зуево. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ (“Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам на железнодорожном транспорте, с применением предмета, используемого в качестве оружия”)», — говорится в материале.