Подростки получили условные сроки за хулиганство на станции «Орехово-Зуево»

«Двое подростков осуждены за хулиганство в электропоезде. Орехово-Зуевский городской суд Московской области рассмотрел уголовное дело в отношении двоих несовершеннолетних жителей города Орехово-Зуево. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ (“Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам на железнодорожном транспорте, с применением предмета, используемого в качестве оружия”)», — говорится в материале.
В суде установлено, что в июне 2025 года молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения на платформе станции «Орехово-Зуево». Сотрудники локомотивной бригады попытались успокоить нарушителей правопорядка. Однако в ответ они разбили огнетушителем стеклопакет кабины электропоезда и распылили в их сторону газ из перцового баллончика.
«С учетом позиции государственного обвинителя Восточной транспортной прокуратуры подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — добавили в пресс-службе.