Скелет женщины без головы нашли в лесу Свердловской области

Железнодорожные рабочие в районе перегона Улымсос — Оус на севере Свердловской области обнаружили скелетированные останки обезглавленной женщины. Об этом сообщило издание E1 со ссылкой на информацию от правоохранительных органов.
Перегон, возле которого нашли скелет, находится в 59 километрах к северо-востоку от Ивделя. Изначально они заметили странный черный силуэт. Позже выяснилось, что это привязанный к дереву веревкой скелет.
— При работе на перегоне с пути железнодорожники увидели: на дереве висит привязанный веревкой труп человека. Голова оторванная уже. Веревка профессионально завязана. Тело уже объели, — рассказал источник регионального издания.
Правоохранители попросили местных жителей помочь с опознанием тела. По информации полиции, на скелете были надеты зимняя вязаная шапка черного цвета, темно-синий удлиненный пуховик, утепленные брюки и свитер, черные берцы 40-го размера.
Рядом с телом были складной стул, круглые очки в классической оправе золотого цвета, черный рюкзак, сумка и два кошелька, в одном из которых была немецкая монета 1939 года, говорится в материале.
Опознавших человека просят сообщить в дежурную часть МО МВД «Ивдельский» по номеру +7 (343) 86−22−442.
В марте похожий случай произошел в США. В штате Северная Каролина ученые обнаружили в реке Кейп-Фир загадочные человеческие останки. По данным Бюро расследований Северной Каролины, найденные останки могли находиться в другой части реки и быть принесены течением.