Расследование ограбления Лувра ведут более 60 следователей

«Более 60 следователей мобилизованы для расследования этого дела», — указал глава МВД.
Он выразил уверенность, что «преступники будут найдены».
Нуньес также добавил, что правоохранители располагают «большим количеством видеоматериалов, касающихся событий».
Ранее прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что 19 октября четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Вскрыв витрины в «Галерее Аполлона», они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых — корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, — выронили при побеге. По словам прокурора, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Проводимый полицией интенсивный розыск преступников пока не дал результатов.