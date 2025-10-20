Расследование ограбления Лувра ведут более 60 следователей

Ранее прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что 19 октября четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Вскрыв витрины в «Галерее Аполлона», они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых — корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, — выронили при побеге. По словам прокурора, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Проводимый полицией интенсивный розыск преступников пока не дал результатов.