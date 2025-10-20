Взрыв произошел на НПЗ Lukoil в Румынии, пострадал один человек

На нефтеперерабатывающем заводе Petrotel Lukoil в Румынии произошел хлопок, в результате которого один сотрудник получил травмы. Инцидент не повлиял на работу предприятия и окружающую среду. Об этом сообщили в пресс-службе завода.
В сообщении отмечается, что хлопок произошел 20 октября в 11:30 на остановленном для капитального ремонта заводе во время работ сотрудников подрядной компании Felbermayer SRL. При этом крышка люка канализационного колодца была выброшена, уточнили в Petrotel Lukoil.
Пострадавшего доставили в больницу в сознании и стабильном состоянии для дальнейшего обследования и оказания помощи. На предприятии подчеркнули, что проводят профилактические меры, чтобы исключить повторение подобных случаев, а также расследуют причины инцидента.
