Минобороны: ПВО за три часа уничтожила 14 украинских БПЛА

Над регионами РФ ПВО за три часа уничтожила 14 украинских БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

По данным Министерства обороны, в течение трех часов в небе над регионами РФ силами российской ПВО было нейтрализовано 14 украинских беспилотников.

"20 октября с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает ведомство.

По уточнениям военного ведомства, над Ростовской областью нейтрализовано 10 БПЛА ВСУ, над Воронежской — 3, над Саратовской — 1.

Напомним, что ранее, 19 октября, силами ПВО РФ было уничтожено 15 украинских БПЛА самолетного типа за три часа — с 17.00 по 20.00 по мск. Тогда над Воронежской областью сбили 10 вражеских дронов, над Белгородской — три, над Ростовской — два. Днем ранее, 18 октября, стало известно об еще одном успешном отражении атак БПЛА ВСУ. Так, за два часа российская ПВО уничтожила 20 украинских дронов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше