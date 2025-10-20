Минобороны: ПВО за три часа уничтожила 14 украинских БПЛА

По данным Министерства обороны, в течение трех часов в небе над регионами РФ силами российской ПВО было нейтрализовано 14 украинских беспилотников.
"20 октября с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает ведомство.
По уточнениям военного ведомства, над Ростовской областью нейтрализовано 10 БПЛА ВСУ, над Воронежской — 3, над Саратовской — 1.
Напомним, что ранее, 19 октября, силами ПВО РФ было уничтожено 15 украинских БПЛА самолетного типа за три часа — с 17.00 по 20.00 по мск. Тогда над Воронежской областью сбили 10 вражеских дронов, над Белгородской — три, над Ростовской — два. Днем ранее, 18 октября, стало известно об еще одном успешном отражении атак БПЛА ВСУ. Так, за два часа российская ПВО уничтожила 20 украинских дронов.