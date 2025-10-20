В пропаже Усольцевых нашли странности: вот что сказал спасатель

Альпинист и спасатель Денис Киселев обратил внимание на странное отсутствие каких-либо следов пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых с пятилетней дочерью. Специалист считает, что это указывает на возможную преднамеренность исчезновения. Об этом Киселев сообщил в беседе с ИА Регнум.
Эксперт заявил, что хотя люди могут пропадать случайно, но совсем не оставить следов — крайне маловероятно, особенно при таких интенсивных поисках.
Киселев также оценил одновременную гибель трех людей в условиях лесной местности как почти невозможную.
Спасатель считает, что интерес полиции к поискам означает появление новых подробностей в деле Усольцевых. Так, по словам эксперта, обыск в квартире семьи мог выявить новые детали. Найденные там улики, возможно, дали новый импульс поискам.
Ранее KP.RU сообщал, что волонтеры, занимающиеся поисками семьи Усольцевых, подписали договор о неразглашении.