В пропаже Усольцевых нашли странности: вот что сказал спасатель

Альпинист и спасатель Денис Киселев обратил внимание на странное отсутствие каких-либо следов пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых с пятилетней дочерью. Специалист считает, что это указывает на возможную преднамеренность исчезновения. Об этом Киселев сообщил в беседе с ИА Регнум.