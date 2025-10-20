В Польше автобус столкнулся с колонной американских военных автомобилей

Уточняется, что в результате ДТП в автомобиле застрял один человек. Всего пострадали пять человек, среди которых трое военных и один гражданский — водитель пассажирского транспортного средства.
Точное количество американских автомобилей в колонне неизвестно. Одна полоса движения в направлении Варшавы перекрыта, передает СМИ.
Телеканал ABC 19 октября сообщил, что в американском городе Блэйденсбург автомобиль наехал на палатку-шатер, в результате чего пострадали 11 человек, в том числе несколько несовершеннолетних. Кроме того, в результате происшествия травмы получили две женщины.