В Польше автобус столкнулся с колонной американских военных автомобилей

Телеканал ABC 19 октября сообщил, что в американском городе Блэйденсбург автомобиль наехал на палатку-шатер, в результате чего пострадали 11 человек, в том числе несколько несовершеннолетних. Кроме того, в результате происшествия травмы получили две женщины.