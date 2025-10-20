Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За три часа над Россией сбили 14 украинских беспилотников

Вечером 20 октября средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 14 украинских беспилотников. Как сообщает Минобороны РФ, атаку отражали в течение трёх часов.

«С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении Минобороны.

Большую часть БПЛА, 10 дронов, уничтожили в небе над Ростовской областью. Ещё три беспилотника сбили над Воронежской областью, один дрон — над Саратовской.

Как сообщал Life.ru, в аэропортах Волгограда, Саратова и Тамбова действуют временные ограничения на полёты. Дальнейшую информацию о вылетах пассажирам рекомендуют уточнять у авиакомпаний.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше