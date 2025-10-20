Силы ПВО за три часа сбили 14 БПЛА над тремя регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за три часа в понедельник, 20 октября, уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территориями трех российских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.
— С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Над Ростовской областью сбиты 10 БПЛА, над Воронежской областью — три беспилотника и один дрон был ликвидирован над Саратовской областью.
20 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух мирных жителей в результате атаки беспилотника на село Ясные Зори.
19 октября ВСУ с помощью дрона ударили по многоквартирному жилому дому в Белгороде. Также в селе Кукуевка от удара беспилотника пострадала линия электропередачи.