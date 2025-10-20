Во Франции из-за торнадо пострадали четыре человека

Четыре человека получили травмы из-за торнадо во Франции, информирует Le Figaro.
Кроме того, по предварительным данным, ещё один человек погиб.
Торнадо было зафиксировано в департаменте Валь-д Уаз к северу от столицы страны. Пострадало несколько населённых пунктов.
«Порывы ветра и торнадо нанесли значительный материальный ущерб, включая обрушение трёх кранов… В результате этих событий в коммуне Эрмон погиб один человек и четверо получили тяжёлые травмы», — говорится в сообщении.
По словам очевидцев, ветер вырывал деревья, а также срывал со зданий крыши.
Ранее сообщалось, что по курортному региону Португалии Агиар-де-Бейра пронёсся огненный торнадо.
Также стало известно, что на Соединённые Штаты обрушился мощный шторм. Погибли не менее 35 человек.