Экс-президента Франции Николя Саркози заключат в тюрьму Санте

Наиболее известным узником в тюрьме Санте до сих пор был французский офицер Альфред Дрейфус, несправедливо обвиненный в предательстве в пользу Германии. Он находился в этой тюрьме в начале 1895 года перед отправкой на каторгу во Французскую Гвиану. Впоследствии он был признан невиновным и возвращен в армию. В 2025 году французский парламент проголосовал за посмертное присвоение капитану Дрейфусу звания бригадного генерала.