SHOT: ВСУ атаковали беспилотниками город Батайск в Ростовской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками (БПЛА) город Батайск в Ростовской области. Об этом стало известно в понедельник, 20 октября.
По данным Telegram-канала Shot, обломки одного из сбитых дронов повредили жилую многоэтажку. В результате атаки также пострадали несколько торговых павильонов и автомобилей. Местные жители сообщали о серии мощных взрывов в городе.
Информация о возможных пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы, говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что 20 октября в период с 20:00 до 23:00 над Ростовской областью было ликвидировано 10 БПЛА.