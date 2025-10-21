Ричмонд
В работе Pinterest произошёл масштабный сбой в России

Соцсеть Pinterest не работает у пользователей из России.

Источник: Комсомольская правда

В России произошел сбой Pinterest — почти 1300 пользователей пожаловались на проблемы с доступом. Это следует из данных платформы мониторинга интернет-сбоев Downdetector.

Уточняется, что сайт Pinterest в настоящее время выдает сообщение о внутренней ошибке сервера и предлагает пользователям повторить запрос позднее.

Почти 50% пользователей сообщают о недоступности сайта, многие жалуются на мобильное приложение и личный кабинет. При этом сбои равномерно распределены между операционными системами — одинаковое количество жалоб поступает от пользователей Android и iOS, свидетельствуют данные Downdetector.

Основные жалобы поступают из Санкт-Петербурга, Москвы и трех областей: Ленинградской, Калининградской и Мурманской.

О сбое в этот день также сообщали пользователи мессенджера Telegram.