В работе Pinterest произошёл масштабный сбой в России

Почти 50% пользователей сообщают о недоступности сайта, многие жалуются на мобильное приложение и личный кабинет. При этом сбои равномерно распределены между операционными системами — одинаковое количество жалоб поступает от пользователей Android и iOS, свидетельствуют данные Downdetector.