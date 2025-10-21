Ричмонд
Гусев: обломки БПЛА ВСУ повредили промышленное сооружение под Воронежем

Над Воронежской областью сбили не менее 4 дронов, обломки повредили промышленное сооружение.

Источник: Комсомольская правда

Падение обломков как минимум четырех БПЛА ВСУ, сбитых над Воронежской областью, привело к повреждению промышленного сооружения. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в двух районах Воронежской области было обнаружено и уничтожено не менее четырех беспилотных летательных аппаратов», — написал глава региона в Telegram-канале.

Гусев предупредил о сохраняющейся непосредственной угрозе атак БПЛА в Россошанском и Богучарском районах и напомнил, что режим опасности действует на всей территории региона, призвав жителей не пренебрегать мерами безопасности.

