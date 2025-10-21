Ричмонд
Слюсарь: 20 человек эвакуировали из-за атаки БПЛА на жилой дом в Батайске

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили воздушную атаку в Ростовской области. Об этом во вторник, 21 октября, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, БПЛА были уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах, где обошлось без последствий на земле.

Однако, как отметил глава региона, в Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе произошло частичное разрушение стены высотного здания на верхних этажах. Никто из людей не пострадал.

— Из дома выведены 20 человек, сейчас решается вопрос о возможности их временного размещения. На место выехал глава Батайска Валентин Кукин, — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Также, по информации губернатора, обломки БПЛА упали во двор многоквартирных домов по улице Октябрьская. В результате падения повреждены стекла, люди не пострадали.

Слюсарь добавил, что отражение атаки продолжается, и призвал жителей к предельному вниманию и следованию рекомендациям чрезвычайных служб.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что 20 октября в период с 20:00 до 23:00 над Ростовской областью было ликвидировано 10 БПЛА.

