Обломок дрона повредил промышленный объект в Воронежской области

В результате инцидента удалось избежать человеческих жертв — пострадавших нет. При падении обломков один из элементов промышленного сооружения получил повреждения.
«Непосредственная угроза удара БПЛА в Россошанском и Богучарском районах сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона. Не пренебрегайте мерами безопасности», — написал Гусев в телеграм-канале.
Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении десяти дронов над Ростовской областью. Также беспилотники были сбиты в Саратовской области.
