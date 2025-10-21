Ричмонд
Обломок дрона повредил промышленный объект в Воронежской области

Силами противовоздушной обороны в небе над Воронежской областью были обнаружены и уничтожены не менее четырёх беспилотных летательных аппаратов. Воздушные цели были нейтрализованы в Россошанском и Богучарском районах. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Источник: Life.ru

В результате инцидента удалось избежать человеческих жертв — пострадавших нет. При падении обломков один из элементов промышленного сооружения получил повреждения.

«Непосредственная угроза удара БПЛА в Россошанском и Богучарском районах сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона. Не пренебрегайте мерами безопасности», — написал Гусев в телеграм-канале.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении десяти дронов над Ростовской областью. Также беспилотники были сбиты в Саратовской области.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
