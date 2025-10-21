Силы ПВО отражают атаку в Ростовской области, в Батайске повреждена многоэтажка

Сейчас по всей Ростовской области продолжается отражение воздушной атаки противника силами противовоздушной обороны. По словам губернатора Юрия Слюсаря, опубликованным в Telegram-канале, беспилотники были уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах, при этом на земле обошлось без пострадавших.
«В Батайске, на Западном шоссе, повреждена часть стены в верхних этажах одного из многоквартирных домов. К счастью, люди не пострадали», — рассказал глава региона.
Слюсарь добавил, что из здания были эвакуированы 20 человек, сейчас рассматривается вопрос об их временном размещении. На место происшествия выехал и. о. главы города.
Обломки беспилотников упали во двор жилых домов на улице Октябрьской, повредив стекла.
Напомним, в ночь на 20 октября силы ПВО уничтожили и перехватили семь украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ.