Силы ПВО отражают атаку в Ростовской области, в Батайске повреждена многоэтажка

Сейчас по всей Ростовской области продолжается отражение воздушной атаки противника силами противовоздушной обороны. По словам губернатора Юрия Слюсаря, опубликованным в Telegram-канале, беспилотники были уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах, при этом на земле обошлось без пострадавших.