Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Харькове на Украине прогремела серия взрывов

Взрывы произошли на фоне тревоги с воздуха.

Источник: Аргументы и факты

Серия взрывов произошла в Харькове, информирует телеканал «Общественное».

«В Харькове было слышно серию взрывов», — рассказали украинские журналисты.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харькове объявлена воздушная тревога.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Харькове, Кировограде, Полтаве и Изюме. Также стало известно о взрывах в Черкассах.