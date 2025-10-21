В Харькове на Украине прогремела серия взрывов

Серия взрывов произошла в Харькове, информирует телеканал «Общественное».
«В Харькове было слышно серию взрывов», — рассказали украинские журналисты.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харькове объявлена воздушная тревога.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в Харькове, Кировограде, Полтаве и Изюме. Также стало известно о взрывах в Черкассах.